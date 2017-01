Per motivi indipendenti dalla nostra volontà, è sfumata all’ultimo momento la possibilità di essere presenti a Lucca per tutto il periodo di Lucca Comics & Games 2015. Saremo però presenti in città nella giornata di venerdì 30 ottobre presso lo Spazio Cagliostro, in Piazzetta dell’Arancio 25.

Visto che saremo semplici ospiti dell’associazione culturale, se siete interessati ad acquistare numeri arretrati del Morto o di altre nostre pubblicazioni ritirandoli a Lucca, potete mandarci una mail con le vostre richieste.