In occasione di iComix che si terrà sabato 21 e domenica 22 novembre 2015 presso l’NH Centro Congressi Milanofiori di Assago (MI) presenteremo finalmente il numero 20 de Il Morto.

Per comprare la vostra copia prima di chiunque altro e per avere informazioni e aggiornamenti sulle nostre pubblicazioni future, o anche solo per fare quattro chiacchiere sui fumetti, venite a trovarci a nostro stand.