Come già accaduto negli anni passati, anche per il 2016 Menhir ha deciso di realizzare un calendario dedicato al Morto per tutti i nostri appassionati lettori.

Stampato in formato a striscia, il calendario presenta 12 illustrazioni inediti con protagonista il personaggio che abbiamo iniziato a pubblicare nel 2004 e che continua a riscuotere un ottimo successo nella serie a lui intitolata. Come negli anni scorsi, anche questa volta il prezzo di vendita sarà di 8 euro.

Se volete acquistarlo, potete farlo facilmente cliccando qui.