Venerdì 26 agosto 2016 alle ore 21:00, inaugurazione della mostra Il Morto visto da… presso la Sala Rubicone dei Magazzini del Sale in via Evangelisti a Cervia (RA). Il Morto è un fumetto nero, l’unico ancora presente nelle edicole, al quale molti disegnatori hanno voluto rendere omaggio con una loro interpretazione. I disegni saranno raccolti in un libro di prossima pubblicazione. In mostra 25 opere di fumettisti del calibro di Giancarlo Alessandrini, Roberto Bonadimani, Luciano Bernasconi, Paolo Morisi, Manlio Truscia, Sergio Tuis. Visibili anche le matite dei disegni di Giorgio Perlini e Davide Perconti, autori che saranno presenti all’inaugurazione unitamente all’editore e copertinista del fumetto Il Morto: Paolo Telloli.

Presenti anche Alessandro Forni presidente dell’associazione Menocchio che ha realizzato la manifestazione e Paolo Forni, curatore dell’allestimento e giornalista di INK, rivista che per prima ha presentato il personaggio de Il Morto.

La mostra proseguirà fino al 4 settembre 2016, tutti i giorni dalle ore 20:00 alle 23:00.