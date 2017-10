E’ finalmente disponibile in tutte le edicole e nel nostro shop online il numero 29 di il Morto.

Scritto dal creatore del personaggio Ruvo Giovacca insieme con Luca Telloli, “La metà oscura” è disegnato da quello che è ormai diventato il disegnatore regolare della serie, Marco Boselli, insieme con Piero Conforti, che fa il suo esordio nelle pagine della nostra testata.

Per fare un favore a un’amica, Peg accompagna un gruppo di turisti in Egitto. Alcuni di questi hanno interessi personali poco puliti da portare a termine, e non tutto fila liscio. Si creano così pesanti situazioni che si intrecciano tra loro, dando vita a imprevisti e momenti difficili.

Potete ordinare il numero 29 di il Morto , “La metà oscura”, direttamente nello store online della Menhir al prezzo di 3 euro più le spese di spedizione, oppure cercarlo nella vostra edicola di fiducia!