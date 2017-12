Cargo Team racconta le disavventure di quattro esseri umani – e un procione mutante – in un futuro ricco di quelle caratteristiche che rendono competitivo un paese progredito: avidità, basso valore della vita umana, corruzione oltre il superfluo, cattiveria fine a se stessa. E che il pianeta dove i quattro vivono avesse subito oltraggi di varia natura, tanto da costringere gran parte dell’umanità a vivere nel sottosuolo per un secolo, non aveva cambiato la coscienza umana.

Qual è il modo migliore per rispondere ai prepotenti? Carol, Rory, Emy e Boris (e il procione Fedor) trovano sempre il modo più semplice ed efficace!

Cargo Team – A pieno carico è un volume a tiratura limitata che raccoglie i 12 episodi della saga pubblicati su “l’Eternauta” negli anni 90.

Soggetto e sceneggiatura di Arcangelo Stigliani

Disegni e copertina di Corrado Mastantuono

Impaginazione e lettering di Emanuela Salimei

«Portandosi il fardello di dover uccidere per sopravvivere e non poter scegliere di morire… Nei secoli, Kassandra trova il giusto compromesso tra la sua fede buddista, l’accettazione di essere un vampiro e la sacralità della vita!»

Kassandra è un personaggio creato da Paolo Puccini

Soggetto e sceneggiatura di Renato Colombo

Disegni di Marco Boselli

Tiratura limitata in 666 copie!